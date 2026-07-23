WM-Überraschungen als Vorbild für Außenseiter

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Salzburg: Sport-Nachrichten
23.07.2026 18:30
Michael Aigner (im Hintergrund), Ben Leitenstorfer und Seekirchen empfangen heute den klaren ...
Michael Aigner (im Hintergrund), Ben Leitenstorfer und Seekirchen empfangen heute den klaren Favoriten Sturm Graz.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Fast elf Jahre nach dem bislang letzten Duell empfängt Drittligist Seekirchen am Freitagabend im ÖFB-Cup den großen Favoriten Sturm Graz. Michael Aigner, der schon 2015 in der Startelf stand, und Co. wollen für eine faustdicke Überraschung sorgen. Wie diese gelingen kann...

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Alles ist angerichtet für einen heißen Cup-Fight! Seekirchen empfängt heute (20.30) den großen Favoriten Sturm Graz. Beide Mannschaften trafen schon 2015 aufeinander. Von der damaligen Startelf ist aufseiten der Flachgauer noch Michael Aigner dabei.

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