WM-Überraschungen als Vorbild für Außenseiter

Fast elf Jahre nach dem bislang letzten Duell empfängt Drittligist Seekirchen am Freitagabend im ÖFB-Cup den großen Favoriten Sturm Graz. Michael Aigner, der schon 2015 in der Startelf stand, und Co. wollen für eine faustdicke Überraschung sorgen. Wie diese gelingen kann...