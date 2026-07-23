Bei Europark-Baustelle brach Feuer aus

Brandalarm gab es Donnerstagnachmittag auf der Europark-Baustelle in Salzburg-Taxham: Eine Müllpresse hatte Feuer gefangen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen an.
Zu dem Brand kam es im Baustellenbereich zwischen der Spar-Zentrale und dem Shoppingcenter. Die Feuerwehr öffnete die Müllpresse und bekämpfte die Flammen.
16 Einsatzkräfte waren schnell vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte ebenfalls.
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