Grünes Licht für Ausbaupläne bei Schlotterer

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) begrüßt die Entscheidung und sieht sie als Stärkung des Wirtschaftsstandortes Salzburg. Der Adneter Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP) ergänzt: „Die Firma Schlotterer ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region und beschäftigt mehr als 600 Menschen. Die heutige Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts ermöglicht die Schaffung von hunderten neuen Arbeitsplätzen.“