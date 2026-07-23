Grünes Licht für Ausbaupläne bei Schlotterer

Nach jahrelangen Diskussionen und Anrainerprotesten gibt es jetzt grünes Licht: Das Landesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Firma Schlotterer ihren Firmensitz in Adnet erweitern darf. Zuletzt hatten die Landesumweltanwaltschaft und der Naturschutzbund ihre Bedenken angemeldet.
Die Firma Schlotterer, Marktführer im Bereich Sonnenschutz-Systeme, darf in Adnet die bestehenden beiden Werke um eine weitere Anlage erweitern und Nebenanlagen errichten. Zu diesem Entschluss kam jetzt das Landesverwaltungsgericht.
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) begrüßt die Entscheidung und sieht sie als Stärkung des Wirtschaftsstandortes Salzburg. Der Adneter Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP) ergänzt: „Die Firma Schlotterer ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region und beschäftigt mehr als 600 Menschen. Die heutige Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts ermöglicht die Schaffung von hunderten neuen Arbeitsplätzen.“
Landesumweltanwaltschaft und Naturschutzbund können dagegen noch Berufung einlegen.
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