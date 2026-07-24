„Für uns ist Platz fünf in der WM wie ein Titel“

Die Racing Bulls sind die größte Talenteschmiede der Formel 1. CEO Peter Bayer erklärt im Interview, was das einstige „B-Team“ von Red Bull so wichtig und teuer macht. Plus: Warum überzogene Kritik an der Königsklasse aktuell fehl am Platz ist.
Die Formel 1 ist längst zur Milliarden-Maschinerie geworden. Das zeigte zuletzt auch ein Artikel der angesehenen britischen „Times“, der von einem Kaufangebot für die Racing Bulls in Höhe von drei Milliarden Euro berichtete, das der Red-Bull-Konzern abgelehnt haben soll. Die „Krone“ sprach am Hungaroring Racing-Bulls-Chef Peter Bayer darauf an.
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