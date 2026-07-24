„Für uns ist Platz fünf in der WM wie ein Titel“

Die Formel 1 ist längst zur Milliarden-Maschinerie geworden. Das zeigte zuletzt auch ein Artikel der angesehenen britischen „Times“, der von einem Kaufangebot für die Racing Bulls in Höhe von drei Milliarden Euro berichtete, das der Red-Bull-Konzern abgelehnt haben soll. Die „Krone“ sprach am Hungaroring Racing-Bulls-Chef Peter Bayer darauf an.