Baby-Sohn erblindete wegen Schütteltrauma

Dauerfolgen noch fraglich

Und als der Vater demonstrierte, wie er sein Baby geschüttelt haben will, zeigte er vor, dass er das Köpfchen in der Hand gehalten habe: „Dann kann es zu keinem Schütteltrauma kommen“, konterte der Mediziner. Denn dieses entsteht nur, wenn der Kopf ungestützt hin und her geworfen wird und das Gehirn gegen den Schädel schlägt. Das Kind erlitt schwerste Blutungen und Hirnverletzungen, ist blind und hat Epilepsie. Dem Vater, der in U-Haft ist, drohten bis zu 15 Jahre Haft, der Prozess wurde zur Klärung der Dauerfolgen vertagt.