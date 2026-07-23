Diese Schuhe trägt Königin Letizia jeden Sommer

Es gibt Trends, die kommen und gehen – und es gibt Schuhe, auf die selbst eine Königin seit Jahren schwört. Wenn die Temperaturen steigen, schlüpft Königin Letizia von Spanien fast schon routinemäßig in ein ganz bestimmtes Modell: Espadrilles. Ob zu fließenden Sommerkleidern oder lässigen Hosenlooks: die luftigen Klassiker gehören einfach zu ihrem unverwechselbaren Sommerstil.