Diese Schuhe trägt Königin Letizia jeden Sommer

Es gibt Trends, die kommen und gehen – und es gibt Schuhe, auf die selbst eine Königin seit Jahren schwört. Wenn die Temperaturen steigen, schlüpft Königin Letizia von Spanien fast schon routinemäßig in ein ganz bestimmtes Modell: Espadrilles. Ob zu fließenden Sommerkleidern oder lässigen Hosenlooks: die luftigen Klassiker gehören einfach zu ihrem unverwechselbaren Sommerstil.
Erst am Donnerstag bewies Letizia wieder, dass sie ihrem Lieblingsschuh treu bleibt. Bei einem Empfang mit dem Kreativteam der Dokumentation „Los nietos del silencio“ kombinierte sie zu einem bestickten Maxikleid von Antik Batik ihre schwarzen „Letizia Wedges“ von Espadrilles Picón.
Der Schuh ist mittlerweile so eng mit der spanischen Königin verbunden, dass es inzwischen sogar ihren Namen trägt.
Schon wenige Tage zuvor setzte Letizia auf denselben Sommer-Klassiker. Beim Empfang der spanischen Fußball-Weltmeister im Königspalast rundete sie ein rotes Kleid von Adolfo Domínguez ebenfalls mit Espadrilles ab – ein Beweis dafür, wie vielseitig sich die Schuhe kombinieren lassen.
Luftiges Tragegefühl
Dass Espadrilles seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Sommerschuhen Europas zählen, kommt nicht von ungefähr. Das leichte Obermaterial aus Baumwolle oder Leinen und die traditionelle Sohle aus geflochtener Jute sorgen selbst an heißen Tagen für ein angenehm luftiges Tragegefühl. Gleichzeitig wirken die Schuhe entspannt, elegant und passen sowohl zum Stadtbummel als auch zu festlichen Sommerterminen.
Letizia macht den natürlichen Schuh damit Jahr für Jahr zum royalen Fashion-Statement.
„Schuh-Tick“ an Töchter weiter gegeben
Besonders charmant: Ihren „Schuh-Tick“ hat sie offenbar auch an ihre Töchter weitergegeben. Sowohl Kronprinzessin Leonor als auch Infantin Sofía erschienen zuletzt beim Besuch der archäologischen Ausgrabungsstätte Empúries in schlichten weißen Espadrilles – und bewiesen damit, dass der Stil der Königin längst zur Familienangelegenheit geworden ist.
Wer also auf der Suche nach einem Schuh ist, der zeitlos, bequem und gleichzeitig elegant wirkt, findet bei Königin Letizia die wohl lässigste Inspiration des Sommers. Denn während viele Trends nur eine Saison überdauern, gehören Espadrilles bei der spanischen Monarchin längst zum festen Bestandteil ihrer Sommergarderobe.
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