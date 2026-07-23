Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royaler Schuh-Fimmel

Diese Schuhe trägt Königin Letizia jeden Sommer

Royals
23.07.2026 17:00
Bereits Tradition: Sobald die Temperaturen steigen, greift Königin Letizia zu ihren geliebten ...
Bereits Tradition: Sobald die Temperaturen steigen, greift Königin Letizia zu ihren geliebten Espadrilles – kaum ein Sommerschuh kommt bei ihr häufiger zum Einsatz.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / MC Boti)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Es gibt Trends, die kommen und gehen – und es gibt Schuhe, auf die selbst eine Königin seit Jahren schwört. Wenn die Temperaturen steigen, schlüpft Königin Letizia von Spanien fast schon routinemäßig in ein ganz bestimmtes Modell: Espadrilles. Ob zu fließenden Sommerkleidern oder lässigen Hosenlooks: die luftigen Klassiker gehören einfach zu ihrem unverwechselbaren Sommerstil. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erst am Donnerstag bewies Letizia wieder, dass sie ihrem Lieblingsschuh treu bleibt. Bei einem Empfang mit dem Kreativteam der Dokumentation „Los nietos del silencio“ kombinierte sie zu einem bestickten Maxikleid von Antik Batik ihre schwarzen „Letizia Wedges“ von Espadrilles Picón.

Der Schuh ist mittlerweile so eng mit der spanischen Königin verbunden, dass es inzwischen sogar ihren Namen trägt.

Stylisch, bequem und trittsicher: Mit ihren „Letizia Wedges“ von Espadrilles Picón beweist die ...
Stylisch, bequem und trittsicher: Mit ihren „Letizia Wedges“ von Espadrilles Picón beweist die spanische Königin, dass sich Eleganz und Komfort perfekt verbinden lassen.(Bild: APA-Images / Action Press / MC Boti)

Schon wenige Tage zuvor setzte Letizia auf denselben Sommer-Klassiker. Beim Empfang der spanischen Fußball-Weltmeister im Königspalast rundete sie ein rotes Kleid von Adolfo Domínguez ebenfalls mit Espadrilles ab – ein Beweis dafür, wie vielseitig sich die Schuhe kombinieren lassen.

Dass Espadrilles zu fast jedem Look passen, zeigte Letizia auch beim Empfang der spanischen ...
Dass Espadrilles zu fast jedem Look passen, zeigte Letizia auch beim Empfang der spanischen Fußball-Weltmeistermannschaft. Zu ihrem roten Kleid von Adolfo Domínguez trug sie erneut das sommerliche Schuhmodell.(Bild: AP/José Oliva)

Luftiges Tragegefühl
Dass Espadrilles seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Sommerschuhen Europas zählen, kommt nicht von ungefähr. Das leichte Obermaterial aus Baumwolle oder Leinen und die traditionelle Sohle aus geflochtener Jute sorgen selbst an heißen Tagen für ein angenehm luftiges Tragegefühl. Gleichzeitig wirken die Schuhe entspannt, elegant und passen sowohl zum Stadtbummel als auch zu festlichen Sommerterminen.

Lesen Sie auch:
Papst-Besuch in Spanien: Nur Letizia durfte Weiß tragen – ihre Töchter mussten Schwarz wählen
Queen mit Sonderrecht
Letizia nutzt bei Papst-Treffen ihr Weiß-Privileg
06.06.2026
Königin zeigt Farbe
Darum kam Letizia zum WM-Finale in Rot
20.07.2026
Queen im WM-Glaskasten
Fassungslose Letizia von Töchtern getrennt!
20.07.2026

Letizia macht den natürlichen Schuh damit Jahr für Jahr zum royalen Fashion-Statement.

„Schuh-Tick“ an Töchter weiter gegeben
Besonders charmant: Ihren „Schuh-Tick“ hat sie offenbar auch an ihre Töchter weitergegeben. Sowohl Kronprinzessin Leonor als auch Infantin Sofía erschienen zuletzt beim Besuch der archäologischen Ausgrabungsstätte Empúries in schlichten weißen Espadrilles – und bewiesen damit, dass der Stil der Königin längst zur Familienangelegenheit geworden ist.

Kronprinzessin Leonor und Prinzessin Sofía an der archäologischen Ausgrabungsstätte Empúries. ...
Kronprinzessin Leonor und Prinzessin Sofía an der archäologischen Ausgrabungsstätte Empúries. Dabei fiel erneut auf: Mutter und Töchter setzen im Sommer alle auf die bequemen Espadrilles.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at)

Wer also auf der Suche nach einem Schuh ist, der zeitlos, bequem und gleichzeitig elegant wirkt, findet bei Königin Letizia die wohl lässigste Inspiration des Sommers. Denn während viele Trends nur eine Saison überdauern, gehören Espadrilles bei der spanischen Monarchin längst zum festen Bestandteil ihrer Sommergarderobe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
23.07.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
143.646 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
118.368 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.630 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1837 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1068 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Mehr Royals
Royaler Schuh-Fimmel
Diese Schuhe trägt Königin Letizia jeden Sommer
Royal verlässt Belgien
An dieser Uni wird Prinzessin Eléonore studieren
Offene Chemo-Beichte
Kate: „Ich konnte nicht mehr lesen“ – das half ihr
Tolles Geburtstagsfoto
Prinz George ist 13 & plötzlich richtig erwachsen
Ist das noch royal?
Prinzessin Delphine schockt im kessen Hintern-Mini
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf