Heidi Klum ermahnt Tochter Leni nach Insta-Posting

Allerdings sieht auf dem Foto auch der Oberkörper von Leni, die ein Bikinioberteil trägt, leicht gerötet aus. Das hat Mama Heidi wohl dazu bewogen, einen Kommentar mit „More sunscreen please girls“ („Mehr Sonnencreme bitte, Mädchen“) abzuschicken. Dafür gab es viele Likes und zustimmende Kommentare von Usern.