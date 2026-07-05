Heidi Klum ermahnt Tochter Leni nach Insta-Posting

Das war wohl nicht der gewünscht Effekt: Heidi Klum hat Tochter Leni nach einem auf Instagram geteilten Foto öffentlich daran erinnert, mehr Sonnencreme zu benutzen.
Leni (22) hatte am 4. Juli ein Bild hochgeladen, das sie mit einer Freundin auf einem Sofa auf einer Terrasse zeigt. Beide tragen ein Kopftuch – Leni in Blau, die Freundin in Rot, passend zum 250. Nationalfeiertag, die Farben der USA.
Allerdings sieht auf dem Foto auch der Oberkörper von Leni, die ein Bikinioberteil trägt, leicht gerötet aus. Das hat Mama Heidi wohl dazu bewogen, einen Kommentar mit „More sunscreen please girls“ („Mehr Sonnencreme bitte, Mädchen“) abzuschicken. Dafür gab es viele Likes und zustimmende Kommentare von Usern.
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