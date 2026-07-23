Lilli Tagger bei Turnier in Prag im Viertelfinale

Grabher in Amstetten erfolgreich

Beim mit 100.000 Dollar dotierten Frauen-Challenger in Amstetten gelang der topgesetzten Julia Grabher der nächste 6:1-6:0-Erfolg. Wie zum Auftakt gegen ihre Landsfrau Ekaterina Perelygina setzte sich die Vorarlbergerin im Achtelfinale gegen die Kroatin Iva Primorac Pavicic mit diesem Ergebnis durch. „Ich habe wenig Blödsinn gemacht und die wichtigen Punkte fokussiert gespielt“, sagte Grabher. Gegnerin im Viertelfinale am Freitag ist die US-Amerikanerin Vivian Wolff (Nr. 8).