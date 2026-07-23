Irre! Elias Schwärzler sprang von Heißluftballon

Weit herausfordernder als der Sprung selbst, war es, erst einmal auf den Ballon zu kommen: „Ich bin in etwa in der Hälfte an einem Kletterseil gehangen und den letzten Teil hochgeklettert.“ Dann sprang er aus großer Höhe ab und machte in der Luft noch einige Kunststücke mit seinem Bike, ehe sich der Fallschirm öffnete und er „gemütlich“ in Richtung Boden trudelte.