Irre! Elias Schwärzler sprang von Heißluftballon

Der Vorarlberger Extremsportler Elias Schwärzler hat wieder einmal für weltweites Aufsehen gesorgt: Der Lingenauer ist mit einem Mountainbike von einem Heißluftballon gesprungen.
Über die Bühne ging der verwegene Stunt in Bulgarien, da in Österreich ein solches Unterfangen rechtlich nicht umsetzbar gewesen wäre. Er habe sich folglich einen Ort suchen müssen, „wo wir das auch legal machen dürfen“, sagte Schwärzler gegenüber dem ORF Vorarlberg. Wildwest-Aktion sei es aber keine gewesen, jedes Detail habe man bereits im Vorfeld akribisch geplant. „Die Sicherheit meines Teams hat für mich oberste Priorität.“ Insgesamt waren 20 Personen an dem Stunt beteiligt.
Weit herausfordernder als der Sprung selbst, war es, erst einmal auf den Ballon zu kommen: „Ich bin in etwa in der Hälfte an einem Kletterseil gehangen und den letzten Teil hochgeklettert.“ Dann sprang er aus großer Höhe ab und machte in der Luft noch einige Kunststücke mit seinem Bike, ehe sich der Fallschirm öffnete und er „gemütlich“ in Richtung Boden trudelte.
Geschwindigkeitsweltrekord
Mit seinem Ballon-Sprung hat Schwärzler wieder einmal Grenzen neu definiert. Mit Pionierleistungen kennt sich der junge Mann aus: 2022 fuhr er mit 272,93 km/h auf dem Mountainbike – so schnell wie noch nie zuvor ein Mensch. Damals hatte er sich von einem Moto-GP-Motorrad ziehen lassen. Nun will er die 300-km/h-Marke sprengen. Er ist bereits auf der Suche nach einem passenden Formel-1-Auto…
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