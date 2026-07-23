Intensivtäter als Nachbarn: Sorge in Simmering

Von Beginn an sei er kaum über die WG informiert worden. So habe er erst sehr spät davon erfahren, dass die Einrichtung überhaupt in seinem Bezirk sein werde. Nun sei er auch über den Einzug des ersten Intensivtäters, ein 13-Jähriger, und den offiziellen Start des Pilotprojekts nicht in Kenntnis gesetzt worden.