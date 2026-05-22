Heidi Klum stahl mit „Hans und Franz“ allen Show

Heidi Klum war am bei der amfAR-Gala eindeutig DER Hingucker des Abends! Die Model-Schönheit kam mit Ehemann Tom Kaulitz und Sohn Henry Samuel, aber alle schauten an diesem Abend nur auf „Hans und Franz“.
Schon seit Tagen legt Heidi Klum in Cannes einen Wow-Auftritt nach dem anderen hin, doch das Dress, das die 52-Jährige bei der glamourösen amfAR-Gala am Donnerstagabend im Hotel du Cap-Eden-Roc präsentierte, sollte alles in den Schatten stellen.
Glitzernd geschnürtes Dekolleté
Die „GNTM“-Chefin kam nämlich in einem Traum in Schwarz von Sophie Couture mit glitzernd geschnürtem Dekolleté, das bis weit unter den Bauchnabel reichte und „Hans und Franz“ wunderbar in Szene setzte. Der ausladende Rock sorgte für einen weiteren Wow-Moment.
Und auch Heidi Klums „Verstärkung“ für den roten Teppich machte eine gute Figur. Ehemann Tom trug einen klassischen schwarzen Anzug mit schwarzem Hemd, während Sohn Henry seinen trainierten Oberkörper unter einem schwarzen Sakko mit goldenen Stickereien hervorblitzen ließ.
Longoria als „Lady in Red“
Doch die Konkurrenz schlief freilich nicht, immerhin gilt die amfAR-Gala als eines der Highlights während der Filmfestspiele in Cannes.
Und so überraschte etwa Eva Longoria in einem Glitzer-Traum in Rot, der ebenfalls von Sophie Couture stammte, während Brooks Nader ihre Kurven in einem semitransparenten, schwarzen Kleid von Zuhair Murad wunderbar in Szene setzte.
Ebenfalls top: die Supermodels Bar Refaeli und Sara Sampaio, die mit einem aufregenden Rücken-Dekolleté die Blicke auf sich zog. TV-Star Lisa Rinna sorgte hingegen mit ihrer voluminösen, blonden Mähne und ihrem bunten Glitzerkleid für das Tuschelthema des Abends.
Lizzo überraschte mit Nippelpiercing-Kette
Lizzo überraschte hingegen mit dem wohl auffälligsten Accessoire des Abends – einer Nippelpiercing-Kette, die sich von einer Fake-Brustwarze zur anderen zog und im Blitzlichtgewitter funkelte, was das Zeug hielt.
Hier gibt es noch mehr Bilder der amfAR-Gala in Cannes zum Durchklicken:
Die amfAR-Gala findet jedes Jahr im Rahmen der Filmfestspiele im luxuriösen Hotel du Cap-Eden-Roc statt und gilt als eines der exklusivsten Wohltätigkeitsevents der Welt.
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