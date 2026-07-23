Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erschwerte Bedingungen

Zugpanne: 500 Passagiere mussten evakuiert werden

Niederösterreich
23.07.2026 16:49
Vier Feuerwehren standen im Einsatz, um die 500 Reisenden zu evakuieren.
Vier Feuerwehren standen im Einsatz, um die 500 Reisenden zu evakuieren.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Markersdorf-Markt)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein technischer Defekt an einem Railjet hat Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz im Bezirk St. Pölten in NÖ ausgelöst. Der Zug blieb kurz nach dem Bahnhof Prinzersdorf auf freier Strecke stehen. Rund 500 Fahrgäste mussten über Rettungstreppen und die Gleise in Sicherheit gebracht werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nichts ging mehr Donnerstagnachmittag für einen Railjet auf der Weststrecke von Wien nach Bregenz. Bei Prinzersdorf im Bezirk St. Pölten blieb der mit rund 500 Fahrgästen besetzte Zug gegen 14.15 Uhr aufgrund eines technischen Defekts kurz nach dem Bahnhof auf freier Strecke stehen. „Wir mussten die Reisenden unter erschwerten Bedingungen in Sicherheit bringen“, schildern die Florianis.

Über Rettungstreppen evakuiert
Nach einer umfassenden Lageerkundung entschieden die Einsatzkräfte, den Zug mithilfe mobiler Rettungstreppen zu evakuieren. Die Fahrgäste wurden anschließend geordnet über die Gleise zurück zum Bahnhof Prinzersdorf begleitet. Im Einsatz standen vier Feuerwehren aus dem Bezirk St. Pölten mit rund 40 Kräften.

Lesen Sie auch:
Der Railjet hielt die Haltestelle am Semmering nicht ein
Haltestelle verpasst
„Ging leider in Hose“: Zug braust durch Bahnhof
23.07.2026

Die Strecke war während des Einsatzes vorübergehend gesperrt. Nach Abschluss der Evakuierung wurde der Bahnverkehr wieder freigegeben. Die Fahrgäste setzten ihre Reise mit nachfolgenden Zügen fort, die außerplanmäßig in Prinzersdorf hielten.

Probleme mit der Oberleitung
Ersten Informationen zufolge gab es Probleme mit dem Stromabnehmer oder der Oberleitung. Die genaue Ursache war zunächst noch Gegenstand von Untersuchungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
23.07.2026 16:49
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
PrinzersdorfWienBregenzSt. Pölten
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
143.646 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
118.368 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.630 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1837 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1068 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf