Zugpanne: 500 Passagiere mussten evakuiert werden

Nichts ging mehr Donnerstagnachmittag für einen Railjet auf der Weststrecke von Wien nach Bregenz. Bei Prinzersdorf im Bezirk St. Pölten blieb der mit rund 500 Fahrgästen besetzte Zug gegen 14.15 Uhr aufgrund eines technischen Defekts kurz nach dem Bahnhof auf freier Strecke stehen. „Wir mussten die Reisenden unter erschwerten Bedingungen in Sicherheit bringen“, schildern die Florianis.