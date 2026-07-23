Zugpanne: 500 Passagiere mussten evakuiert werden

Ein technischer Defekt an einem Railjet hat Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz im Bezirk St. Pölten in NÖ ausgelöst. Der Zug blieb kurz nach dem Bahnhof Prinzersdorf auf freier Strecke stehen. Rund 500 Fahrgäste mussten über Rettungstreppen und die Gleise in Sicherheit gebracht werden.
Nichts ging mehr Donnerstagnachmittag für einen Railjet auf der Weststrecke von Wien nach Bregenz. Bei Prinzersdorf im Bezirk St. Pölten blieb der mit rund 500 Fahrgästen besetzte Zug gegen 14.15 Uhr aufgrund eines technischen Defekts kurz nach dem Bahnhof auf freier Strecke stehen. „Wir mussten die Reisenden unter erschwerten Bedingungen in Sicherheit bringen“, schildern die Florianis.
Über Rettungstreppen evakuiert
Nach einer umfassenden Lageerkundung entschieden die Einsatzkräfte, den Zug mithilfe mobiler Rettungstreppen zu evakuieren. Die Fahrgäste wurden anschließend geordnet über die Gleise zurück zum Bahnhof Prinzersdorf begleitet. Im Einsatz standen vier Feuerwehren aus dem Bezirk St. Pölten mit rund 40 Kräften.
Die Strecke war während des Einsatzes vorübergehend gesperrt. Nach Abschluss der Evakuierung wurde der Bahnverkehr wieder freigegeben. Die Fahrgäste setzten ihre Reise mit nachfolgenden Zügen fort, die außerplanmäßig in Prinzersdorf hielten.
Probleme mit der Oberleitung
Ersten Informationen zufolge gab es Probleme mit dem Stromabnehmer oder der Oberleitung. Die genaue Ursache war zunächst noch Gegenstand von Untersuchungen.
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