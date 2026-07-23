Was jetzt auf Autofahrer in Eisenstadt zukommt

17.500 Fahrzeuge pro Tag

Ganz emotionslos wird der Pilotversuch aber wohl nicht ablaufen – schon allein, weil es sich um eine stark befahrene Straße handelt. Laut Thiesz werden übers Jahr gerechnet 17.500 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Die Spitzen – samt Staus – sind unter der Woche vor allem in der Früh und am Nachmittag, bedingt durch die vielen Pendler. Wie wohlwollend die Autofahrer auf die Fahrstreifenreduktion reagieren werden, wird sich erst zeigen. Sowohl Dorner als auch Steiner appellieren jedenfalls an alle Verkehrsteilnehmer, sich rechtzeitig darauf einzustellen und sich konstruktiv zu verhalten. Im Vorfeld wird es auch eine Informationskampagne geben.