Model Heidi Klum: „I‘m hotter than ever gerade“

Model Heidi Klum hat in einem Interview über ihre Wechseljahre gesprochen. „Auf einmal war mir immer heiß. Und mir ist auch immer heiß: I‘m hotter than ever gerade“, sagte die 52-Jährige in einem Interview der Zeitschrift „Bunte“ während der Filmfestspiele in Cannes.
„Gefühlt war ich vorher immer eine Frostbeule. Mir war immer kalt“, sagte Klum weiter.
„Jetzt bin ich andauernd wach“
Doch das sei nicht die einzige Neuheit. „Früher habe ich fest geschlafen. Jetzt bin ich andauernd wach.“ Spätestens um 6 Uhr sei die Nacht vorbei. Doch sie gewinne dem auch etwas Positives ab – und nutze die frühen Stunden zum Durcharbeiten ihrer E-Mails.
Weiter sagte sie zu ihrem Umgang mit den Wechseljahren: „Man redet da ja nicht wirklich drüber. Dabei finde ich es so wichtig, dass wir uns untereinander austauschen und solche Thematiken auch enttabuisieren.“
Klum mischt Cannes auf
Klum erschien vor einer Woche bei den Filmfestspielen in Cannes zur Eröffnungsgala auf dem roten Teppich, obwohl sie sich wenige Tage zuvor noch mit einem Muskelfaserriss humpelnd im Krankenhaus gezeigt hatte.
Seitdem mischt Heidi die Cannes auf – und zeigt sich mit einem sexy Look nach dem anderen. Etwa zuletzt im kessen Jeans-Look mit XXL-Dekolleté beim Date mit Ehemann Tom Kaulitz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.