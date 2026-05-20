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„Redet nicht drüber“

Model Heidi Klum: „I‘m hotter than ever gerade“

Society International
20.05.2026 09:08
Heidi Klum im Jeanslook und mit sexy Dekolleté beim Date mit Ehemann Tom Kaulitz in Cannes.
Heidi Klum im Jeanslook und mit sexy Dekolleté beim Date mit Ehemann Tom Kaulitz in Cannes.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Model Heidi Klum hat in einem Interview über ihre Wechseljahre gesprochen. „Auf einmal war mir immer heiß. Und mir ist auch immer heiß: I‘m hotter than ever gerade“, sagte die 52-Jährige in einem Interview der Zeitschrift „Bunte“ während der Filmfestspiele in Cannes.

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„Gefühlt war ich vorher immer eine Frostbeule. Mir war immer kalt“, sagte Klum weiter.

„Jetzt bin ich andauernd wach“
Doch das sei nicht die einzige Neuheit. „Früher habe ich fest geschlafen. Jetzt bin ich andauernd wach.“ Spätestens um 6 Uhr sei die Nacht vorbei. Doch sie gewinne dem auch etwas Positives ab – und nutze die frühen Stunden zum Durcharbeiten ihrer E-Mails.

Beim Date mit Tom Kaulitz geizte Heidi Klum nicht mit ihren Reizen.
Beim Date mit Tom Kaulitz geizte Heidi Klum nicht mit ihren Reizen.(Bild: Viennareport)

Weiter sagte sie zu ihrem Umgang mit den Wechseljahren: „Man redet da ja nicht wirklich drüber. Dabei finde ich es so wichtig, dass wir uns untereinander austauschen und solche Thematiken auch enttabuisieren.“

Klum mischt Cannes auf
Klum erschien vor einer Woche bei den Filmfestspielen in Cannes zur Eröffnungsgala auf dem roten Teppich, obwohl sie sich wenige Tage zuvor noch mit einem Muskelfaserriss humpelnd im Krankenhaus gezeigt hatte.

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Seitdem mischt Heidi die Cannes auf – und zeigt sich mit einem sexy Look nach dem anderen. Etwa zuletzt im kessen Jeans-Look mit XXL-Dekolleté beim Date mit Ehemann Tom Kaulitz.

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