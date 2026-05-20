Model Heidi Klum: „I‘m hotter than ever gerade“

„Jetzt bin ich andauernd wach“

Doch das sei nicht die einzige Neuheit. „Früher habe ich fest geschlafen. Jetzt bin ich andauernd wach.“ Spätestens um 6 Uhr sei die Nacht vorbei. Doch sie gewinne dem auch etwas Positives ab – und nutze die frühen Stunden zum Durcharbeiten ihrer E-Mails.