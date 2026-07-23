Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rede in Salzburg

Blinken: „Trump ist getrieben von Munition“

Außenpolitik
23.07.2026 17:04
Der ehemalige US-Außenminister Antony Blinken sieht ein Munitionsproblem im Iran-Krieg.
Der ehemalige US-Außenminister Antony Blinken sieht ein Munitionsproblem im Iran-Krieg.(Bild: AP/Jose Luis Magana)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der ehemalige US-Außenminister Antony Blinken hat sich bei seinem Auftritt beim Salzburger Summit über die Kriege im Iran und in der Ukraine geäußert. „Wir haben ein riesiges Munitionsproblem, Trump will auch deswegen einen Deal, raus aus dem Krieg“, sagte er. Der US-Präsident sei von „Märkten und Munition“ getrieben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Viele Präsidenten vor Trump hätten bereits überlegt, im Iran militärisch aktiv zu werden, doch stets sei dabei klar geworden, dass dies nur eine kurzfristige Lösung sein könne. Die iranische Führung habe „gelernt, zu leiden“ und auf eine „horizontale Eskalation“ – das heißt, die Nachbarländer anzugreifen – gesetzt, sagte Blinken weiter. Bei künftigen Verhandlungen werde es jedoch „per Definition irgendeinen Kompromiss geben müssen“, wobei die Straße von Hormuz das zentrale Druckmittel bleibe. Trump säße daher aktuell in einer „Eskalationsfalle“.

In Bezug auf den Ukraine-Krieg räumte Blinken Fehleinschätzungen des Weißen Hauses in der Vorphase ein. Zunächst sei auf eine stabile Beziehung zum Kreml gehofft worden. Doch als Geheimdienste die Pläne Russlands offenlegten, sei die erste Reaktion Ratlosigkeit gewesen. Der Fehler sei gewesen, „unsere eigene Logik auf jemand anderen anzuwenden“, sagte der ehemalige Außenminister (2021 bis 2025 unter Joe Biden) bei der Veranstaltung der Industriellenvereinigung (IV). Man habe erst spät erkannt, dass es dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht um Sicherheitsfragen gehe, sondern um die „fundamentale Überzeugung, dass die Ukraine kein unabhängiger Staat ist“.

Zitat Icon

Wir sahen das, aber es ergab keinen Sinn. Warum sollte er (Putin) das tun? Der Fehler war, unsere eigene Logik auf jemand anderes anzuwenden.

Blinken über den Krieg in der Ukraine

“Geld und brillante Menschen in Europa“
Dank der frühen Aufklärung habe man die Ukraine aber zumindest vorzeitig informieren können. „Der Fakt, dass er so weit gegangen ist, macht es für ihn schwer, es wieder zu stoppen“, sagte Blinken über Putin. „Die Unlogik einer Kriegswirtschaft, in der alle Ressourcen in etwas gesteckt werden, das am nächsten Tag zerstört wird, ist nicht produktiv.“ Die Ukraine habe hingegen das Potenzial, „eine europäische Militärmacht“ zu werden.

Lesen Sie auch:
Der Salzburger Congress wird zur Bühne für Justin Trudeau.
Trudeau, Blinken & Co.
Salzburg Summit startet mit prominenten Gästen
23.07.2026
Bomber in Bereitschaft
Houthis beschießen Öltanker: Weiten USA Krieg aus?
23.07.2026

Europa laufe derzeit Gefahr, „zwischen den innovativen USA und dem industriellen China“ aufgerieben zu werden. Die EU müsse dringend ihre Kapitalmärkte bündeln. „Es gibt reichlich Geld und brillante Menschen – das muss kanalisiert werden“, sagte Blinken. Europa und die USA seien immer noch wirtschaftlich und kulturell stark verflochten, doch die Vereinigten Staaten würden industriepolitisch vorpreschen. Man solle sich aber nicht nur auf den jeweiligen US-Präsidenten einstimmen, sondern langfristig denken, empfahl er seinen „europäischen Freunden“.

Wie berichtet, hat am heutigen Donnerstag der diesjährige Salzburg Summit der IV im Kongresshaus begonnen. Am Freitag wird der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau eine Rede halten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
23.07.2026 17:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
143.646 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Salzburg
Badegäste klagen nach Schwimmen über Übelkeit
118.368 mal gelesen
Der Almkanal in Salzburg wurde vom Geheimtipp zum Naherholungs-Hotspot.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.630 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1837 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1446 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1068 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Mehr Außenpolitik
Rede in Salzburg
Blinken: „Trump ist getrieben von Munition“
Allianz gegen Schumann
Rotes Länder-Trio schießt gegen eigene Ministerin
Kurs explodiert
Preis für Brent-Rohöl kurzfristig über 100 Dollar
Der Partei reicht es
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
Krone Plus Logo
Pläne der Golfstaaten
Hormuz-Sperre: Wie wir jetzt zu unserem Öl kommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf