Blinken: „Trump ist getrieben von Munition“

In Bezug auf den Ukraine-Krieg räumte Blinken Fehleinschätzungen des Weißen Hauses in der Vorphase ein. Zunächst sei auf eine stabile Beziehung zum Kreml gehofft worden. Doch als Geheimdienste die Pläne Russlands offenlegten, sei die erste Reaktion Ratlosigkeit gewesen. Der Fehler sei gewesen, „unsere eigene Logik auf jemand anderen anzuwenden“, sagte der ehemalige Außenminister (2021 bis 2025 unter Joe Biden) bei der Veranstaltung der Industriellenvereinigung (IV). Man habe erst spät erkannt, dass es dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht um Sicherheitsfragen gehe, sondern um die „fundamentale Überzeugung, dass die Ukraine kein unabhängiger Staat ist“.