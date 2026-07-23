Mallorca: Flughafen-Streik mitten in Urlaubszeit

Streiken darf nur ein kleiner Teil der Arbeiter

Wenn es tatsächlich zu den Arbeitsniederlegungen kommt, müssen Reisende sich auf längere Schlangen und Verzögerungen einstellen. Mit einer größeren Zahl von Flugausfällen ist allerdings nicht zu rechnen. Wegen der in Spanien gesetzlich vorgeschriebenen „Mindestdienste“ darf meistens nur ein kleiner Teil der Arbeiter in den Ausstand treten.