Heidi Klum lässt „Hans und Franz“ am Herd tanzen

Heidi Klum mag‘s heiß – nicht nur am Herd, sondern auch davor. Die 53-Jährige erfreut ihre Fans aktuell nämlich nicht nur mit ihren Kochkünsten, sondern auch mit ihrem Küchen-Outfit ...
Schon seit Wochen hält Heidi Klum ihre Fans in ihren Instagram-Storys auf dem Laufenden, was bei ihr in den Kochtopf und somit später auf den Teller kommt. Doch was sich im aktuellen Video im Reindl befand, wurde schnell zur Nebensache – und das aus gutem Grund!
Klum schwang ohne BH Kochlöffel
Denn die 53-Jährige präsentierte ganz nebenbei ihr Küchen-Outfit. Und das brachte ihre Fans wohl in Windeseile ins Schwitzen.
Der süße Herzchen-Pyjama war nämlich so weit aufgeknöpft, dass „Hanz und Franz“ nicht nur prominent im Bild waren, sondern beim spontanen Küchentänzchen von Heidi auch munter mit hüpften. Denn wie so oft trug Klum auch dieses Mal keinen BH.
Klum lässt ihren Tom verzweifeln
Heidi Klum als sexy Küchenfee, da dürfte wohl vor allem Ehemann Tom Kaulitz frohlocken. Doch so begeistert der Tokio-Hotel-Star vermutlich über den Look seiner Liebsten sein dürfte, so verzweifelt ist er über die kulinarischen Vorlieben seiner Gattin, wie er schon vor einiger Zeit in seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ verriet.
Denn Klum zaubert ganz zum Leidwesen ihres Schatzes am liebsten Suppen. „Ich brauche etwas zum Kauen“, seufzte Tom in Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Bill.
Doch schon zum Frühstück gibt‘s laut dem 36-Jährigen Suppe. „Und da freut sie sich dann so, dass die Brühe so schön geworden ist“, plauderte Tom aus dem Nähkästchen. „Dann gibt‘s abends nochmals Hühnersuppe und ich denke so: ,Leute, ich kann nicht mehr.‘“
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