Bunter Mix an Event-Highlights unter freiem Himmel

Der Sommer ist in OÖ bei den Veranstaltungen voll und ganz angekommen. Gesellig wird es beispielsweise beim VINUM Traun oder in Bad Ischl bei Stucka’s kleinstem Elvis-Festival der Welt. Genuss für die Ohren gibt es bei Classic Pure in Schwertberg, beim Radio OÖ Sommer Open Air in der Eurotherme Bad Schallerbach oder beim Klangplatzkonzert in Leonding. Westernfans kommen beim Reining Day auf ihre Kosten.