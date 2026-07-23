Betrunkener Radfahrer zerstörte wertvolle Drohne

Eine Streife wurde am Mittwoch gegen 16.50 Uhr zu einem Vorfall in den Toscanapark in Gmunden beordert. Beim Eintreffen wurde ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden angetroffen und zum Sachverhalt befragt. Dieser gab an, dass er für seine Firma mit einer Drohne Vermessungen im Toscanapark durchgeführt habe und dies einen Radfahrer und dessen Tochter gestört habe.