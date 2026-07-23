Betrunkener Radfahrer zerstörte wertvolle Drohne

Drohnen sind nicht überall erlaubt, und können störend wirken. Ein 58-jähriger Gmundner überschritt am Mittwoch aber eine Grenze, als er eine wertvolle Drohne kurzerhand mit dem Rad überfuhr. Das Gerät war für Vermessungsarbeiten im Einsatz. Die Polizei stoppte den Mann, er war obendrein alkoholisiert.
Eine Streife wurde am Mittwoch gegen 16.50 Uhr zu einem Vorfall in den Toscanapark in Gmunden beordert. Beim Eintreffen wurde ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden angetroffen und zum Sachverhalt befragt. Dieser gab an, dass er für seine Firma mit einer Drohne Vermessungen im Toscanapark durchgeführt habe und dies einen Radfahrer und dessen Tochter gestört habe.
Angetroffen, angehalten, angezeigt
Der Radfahrer sei plötzlich Richtung Drohne gefahren, habe diese überfahren und sei anschließend geflüchtet. Aufgrund eines Fotos konnte der Radfahrer, ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, unweit von der Stadtpolizei angetroffen und angehalten werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,54 Promille, der Mann wird angezeigt.
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