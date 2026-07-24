Verirrter Bergwanderer mit kurzer Hose gerettet

Völlig verschätzt

Als der Ungar realisierte, dass die Route, die er sich vorgenommen hatte, zeitlich für ihn nicht zu schaffen sei, wollte er westlich vom Schermberg eine Abkürzung über das Schneetal ins Büchsenkar machen. „In dem Bereich gibt es aber keinen Weg, sondern höchstens einen selten begangenen Steig mit einer Schlüsselstelle über Felswände bzw. durch eine Schlucht mit Dolinen. Außerdem muss man dazu erst einmal den Eingang finden“, betont Trautwein.