Pflasterspektakel: Jetzt geht‘s wieder heiß her!

Viele Spielorte bieten schattige Flächen mit Sitzgelegenheiten. Erstmals kann man sich zur „Spektakelrast“ in den Mariendom, den Alten Dom und die Ursulinenkirche zurückziehen. Wie immer braucht man keine Tickets für das Linzer Pflasterspektakel, um dabei zu sein. Bitte beim Hutgeld nicht sparen! Es ist die Gage der Künstlerinnen und Künstler.