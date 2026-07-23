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Pflasterspektakel: Jetzt geht‘s wieder heiß her!

Oberösterreich
23.07.2026 14:00
Straßenkunst aus aller Welt versammelt sich in Linz
Straßenkunst aus aller Welt versammelt sich in Linz(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Ab heute, Donnerstag, schlägt das Herz der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz im lebensfrohen Takt der Straßenkunst. Drei Tage lang lässt das Pflasterspektakel die Innenstadt pulsieren. Gestartet wird um 16 Uhr mit einer Festparade. Der Eintritt bei diesem urbanen Straßenkunstfestival ist frei. 

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Eingefleischte Straßenkunstfans wissen: Das Linzer Pflasterspektakel ist mehr als ein Festival. Es ist ein dreitägiges Abenteuer voller Lachen, Staunen, Jubeln und Hochgefühl.

Die 38. Ausgabe dieses Sommerfestivals startet heute, Donnerstag, mit einer bunten Festparade um 16 Uhr, die vom OK-Platz zum Hauptplatz führt. Am Freitag und Samstag beginnt das Programm um 14 Uhr und endet jeweils um 23 Uhr.

Insgesamt treten heuer 108 Compagnien sowie Solo-Künstler aus 44 Ländern auf. Viele waren noch nie in Linz, man wird daher Neues erleben. Die Vielfalt der Darbietungen – von Comedy, Clownerie und Jonglage über Akrobatik, Tanz, Figurentheater und Magie bis hin zu Luftartistik, Feuershows und Musik – ist beeindruckend.

(Bild: HERMANN ERBER)

Es gibt auch wieder den ruhigeren „Bildergarten“, in dem Karikaturisten und Straßenmaler für „Pariser Flair“ sorgen. Neben zahlreichen Acts auf den Plätzen (siehe Plan) gibt es kompaktes Programm im Linz-AG-Spektakelzelt beim Lentos.

(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Hier werden die beliebten Familien-Nachmittagsshows geboten. Wenn die Sonne untergeht, sorgen stimmungsvolle Kaleidoskopnächte mit beeindruckenden Produktionen für besondere Festivalmomente. Feuerzauber (ab 20 Uhr) ist am Haupt- und Pfarrplatz angesiedelt. Neu ist das Format „Show to go“: Clowns laden zu lustigen Stadtspaziergängen ein.

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Das Kinderspektakel ist erstmals an zwei Schauplätzen zu finden: Im Donaupark gibt es den Wasserspielplatz und Kreativstationen, beim Schlossmuseum warten Kinderschminken und Luftballontiere.

Viele Spielorte bieten schattige Flächen mit Sitzgelegenheiten. Erstmals kann man sich zur „Spektakelrast“ in den Mariendom, den Alten Dom und die Ursulinenkirche zurückziehen. Wie immer braucht man keine Tickets für das Linzer Pflasterspektakel, um dabei zu sein. Bitte beim Hutgeld nicht sparen! Es ist die Gage der Künstlerinnen und Künstler.

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