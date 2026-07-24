Jäger (33) muss nach Vogelfang nun vor Gericht

Und tatsächlich stieß er auf einen „Habichtkorb“ – eine Lebendfangfalle für Greifvögel. In dessen Schlagnetz war ein Rotmilan verheddert. Christl befreite den Vogel, denn als Naturwacheorgan hat er dafür auch die Befähigung. Er nahm den Rotmilan dann in seine Obhut, wollte ihn gesund pflegen. Doch der Greifvogel überlebte die folgende Nacht leider nicht.