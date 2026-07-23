Autofahrerin kollidierte mit jungem Zweiradlenker

Eine 54-jährige Lenkerin konnte am Mittwochnachmittag einem Biker (17) nicht mehr ausweichen. Der Bursch wurde auf die Fahrbahn geschleudert und musste ins Spital. Er war bereits zuvor durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen und hatte mehrere Verkehrsübertretungen begangen.
Eine 54-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach lenkte ihren Pkw am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf der L1552 im Gemeindegebiet von Ulrichsberg Richtung Ortschaft Stangl. Auf Höhe eines Schutzweges kam es zu einer Kollision mit einem 17-jährigen Motorradlenker, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach. Der Jugendliche wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Bursch bereits aufgefallen
Der Bursch war vorher bereits mit seiner rücksichtslosen Fahrweise aufgefallen und hatte vor dem Unfall bereits mehrere Verkehrsübertretungen gesetzt.
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