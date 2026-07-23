Nach Millionendeal 40 neue Jobs in Linzer KI-Firma

Regierung als Vorzeige-Investor

Für das ehemalige Start-up Emmi AI ist der Verkauf an die Franzosen eine Chance, mit den Physik-Simulationen in die Weltspitze vorzudringen. Und für den neuen französischen Eigentümer Mistral eröffnet sich durch den Deal die Möglichkeit, diesen Markt zu besetzen. Am Mittwoch besuchten Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretär Alexander Pröll (beide ÖVP) die Linzer Firma. Ihr Conclusio: Die Regierung will in Sachen Künstlicher Intelligenz als Vorzeige-Investor vorangehen und KI in der industriellen Anwendung fördern.