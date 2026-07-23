Parfums im Wert von fast 10.000 Euro gestohlen

Ob es der betörende Duft aus ihrem Kofferraum war, der sie verriet, ist unklar. Fest steht, dass zwei Georgier Parfums im hohen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Wert in OÖ gestohlen haben sollen und deswegen festgenommen wurden. Das Duo sitzt nun in der Justizanstalt Garsten ein.
Zwei georgische Staatsbürger, 31 und 34 Jahre alt, wurden am 21. Juli 2026 gegen 16.05 Uhr nach einem Ladendiebstahl in Enns von einer Streife auf frischer Tat betreten. Die beiden Männer hatten kurz zuvor das Diebesgut in einem Kofferraum zwischengelagert. Sie wurden festgenommen und zur Polizeiinspektion Enns zur Einvernahme gebracht.
Rund 10.000 Euro Beute
Aufgrund weiterer Ermittlungen konnten den beiden Georgiern noch andere gewerbsmäßige Diebstähle in diversen Lebensmittelgeschäften im Bundesgebiet nachgewiesen werden. Der Gesamtschaden liegt im hohen vierstelligen, bzw. niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurden die beiden Männer in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.
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