Parfums im Wert von fast 10.000 Euro gestohlen

Ob es der betörende Duft aus ihrem Kofferraum war, der sie verriet, ist unklar. Fest steht, dass zwei Georgier Parfums im hohen vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Wert in OÖ gestohlen haben sollen und deswegen festgenommen wurden. Das Duo sitzt nun in der Justizanstalt Garsten ein.