„Die Kriterien gehen an der Lebensrealität vorbei“

Wie gut ist Oberösterreich in Sachen Kinderbildung und -betreuung (KBB) aufgestellt? Dieser Frage ging die „Krone“ in einem Artikel am Mittwoch nach. Fazit: In manchen Bereichen der Qualitätssicherung werden die kürzlich von der Bundesregierung formulierten Ziele übererfüllt, in anderen Bereichen hinkt Oberösterreich hinterher – etwa bei den in einer Bund-Länder-Vereinbarung verankerten Kriterien für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (siehe Kasten). Wie berichtet, erfüllen nur 27 Prozent der KBB-Einrichtungen hierzulande diese VIF-Kriterien – der absolute Tiefstwert im Bundesländer-Ranking.