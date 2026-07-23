Angeklagter Arzt schoss sich auf Gutachten ein

Zusatzbehandlung, um mehr als Mensch gesehen zu werden

Freunde und Familie der Frau berichteten als Zeugen über ihre Eindrücke. Die Patientin hatte zuletzt den sechsten Zyklus ihrer Chemotherapie durchgemacht. Sie habe danach gar nicht gesund ausgesehen, berichtete die Zeugin, die mit ihr in einem Spa war. Dabei habe ihr die Patientin von dem „neuen Arzt und dessen Behandlung erzählt“. Sie habe sich eine Zusatzbehandlung gewünscht, wo sie mehr als Mensch gesehen wurde. Die Zeugin sei von Anfang an skeptisch gewesen, zumal der Arzt laut einem Gespräch gesagt haben soll: „Es wird teuer. Aber ich helfe Ihnen, Sie werden nicht sterben.“