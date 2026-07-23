Auf Esplanade ist ein Haubenlokal nicht erwünscht

Im August kündigt die Stadt eine ausführliche Stellungnahme an. „Es ist eine Jahrhundertchance für die Stadt in einer sehr exponierten Lage“, teilte VP-Bürgermeister Stefan Krapf der „Krone“ mit. Sein Standpunkt sei klar: „Sowohl das Gastro-Konzept als auch die Architektur sind entscheidend für die Vergabe. Es soll aber kein Haubenlokal werden, bei dem man bereits vier bis fünf Monate vorher reservieren muss, damit man überhaupt einen Tisch bekommt. Sondern es soll ein Lokal mit hochwertiger Kulinarik, wo man ganz spontan, einkehren kann, sein.“