Werkzeuge, Baumaschinen und Treibstoff gestohlen

Zu einem folgenschweren Einbruch in zwei Baucontainer kam es am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in Golling. Unbekannte stahlen Werkzeuge, Baumaschinen und Treibstoff im Wert von zehntausenden Euros.
Die Hintergründe des folgenschweren Vorfalls auf einer Baustelle in Golling sind noch weitgehend unklar. Fest steht, dass unbekannte Täter bei dem Einbruch in zwei Werkzeugcontainer zwischen Freitag und Montag Werkzeuge, Baumaschinen und Treibstoff erbeuteten.
Die Höhe des Schadens liegt im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
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