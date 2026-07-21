Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Festspiele

Markus Hinterhäuser ist weg – und doch omnipräsent

Kultur
21.07.2026 13:39
Seit März ist Markus Hinterhäuser nach zehn Jahren nicht mehr Intendant in Salzburg.
Seit März ist Markus Hinterhäuser nach zehn Jahren nicht mehr Intendant in Salzburg.(Bild: Krone KREATIV/SF/Andreas Kolarik, Starpix/Alexander Tuma)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Wertschätzung von Künstlern, Solidarität vom Publikum, ein beseeltes Programm: Ex-Intendant Markus Hinterhäuser ist nach wie vor der allgegenwärtige Spiritus Rektor der Salzburger Festspiele 2026.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Er ist weg – und doch überall. Markus Hinterhäuser ist nach einem eskalierten Disput mit dem Kuratorium im Frühjahr zwar formal nicht mehr Intendant in Salzburg, in den ersten Tagen des Festivals zeigt sich jedoch deutlich – er hat diesen Sommer nicht nur programmiert, sondern trägt ihn auch.

Einmal durch die außergewöhnlichen künstlerischen Konstellationen – der eindringliche Auftakt mit Teodor Currentzis, das imposante inszenierte Konzert der Ausnahmegeigerin Patricia Kopatchinskaja oder dieser unglaubliche Oscar-Wilde-Monolog von Jens Harzer. All diese Projekte tragen ganz klar Hinterhäusers Handschrift, atmen seinen Geist.

Lesen Sie auch:
Teodor Currentzis widmete sich zum Auftakt der Festspiele in Salzburg großer Chormusik von ...
Salzburger Festspiele
Currentzis sorgt für herb intensiven Auftakt
18.07.2026
Salzburger Festsiele
„Jedermann“ auf der rastlosen Jagd nach Intensität
19.07.2026
Kopatchinskaja
Ein musikalischer Abschied von einer heilen Welt
19.07.2026

Dazu kommt die Wertschätzung der Künstler: Patricia Kopatchinskaja etwa bedankte sich auf offener Bühne nach dem Jubel für „Les adieux“ mit sehr persönlichen Worten bei Markus Hinterhäuser für alles, „was er für die Kunst und für die Festspiele geleistet hat“. Auch im Publikum ist dieser Tage Unterstützung nicht nur hörbar, sondern auch ersichtlich. So trugen etwa Besucher des Auftaktes in der Kollegienkirche Anstecker, auf denen das Konterfei des langjährigen künstlerischen Chefs aufgedruckt war – Solidaritätsbekundung und stiller Protest in einem.

Der Kunst verpflichtet
Und Markus Hinterhäuser? Öffentlich äußern möchte er sich vorerst nicht. Doch auch er scheint sich den Künstlern verpflichtet zu fühlen, ist in der Stadt, besucht Konzerte, schüttelt Hände. Ob es mit Karin Bergmann, seiner Wunsch-Schauspielchefin und nun Nachfolgerin als Interims-Intendantin, zur Aussöhnung kommt, bleibt abzuwarten. Immerhin verdichten sich die Zeichen, dass Hinterhäuser die beiden Konzerte – mit Bariton Matthias Goerne und Pianist Igor Levit – Ende Juli und Mitte August spielen wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
21.07.2026 13:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.626 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
145.731 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
135.977 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
937 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Österreich
Die Hundstage kommen: Das sagen die Prognosen
596 mal kommentiert
Kommt die nächste große Hitze?
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
575 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Mehr Kultur
Salzburger Festspiele
Markus Hinterhäuser ist weg – und doch omnipräsent
Krone Plus Logo
Salzkammergut
Lehár Festival: Gräfin Mariza als Influencerin
Krone Plus Logo
Weltstar Donald Duck
Wie ein schlechter Verlierer zur Kultfigur wurde
Neue Konzertformate
Ein Chorist als Dirigent & Beethoven mit Botschaft
Theater Heunburg
Wo die Ahnfrau spukt und die Liebe verrückt spielt
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf