Lackner macht auf „Airzbischof“: Flug gesegnet

„Es ist eine erfreuliche Neuigkeit, dass es nunmehr eine direkte Flugverbindung zwischen Salzburg und der Ewigen Stadt gibt. Das Rom des Nordens, wie Salzburg ja auch genannt wird, und Roma Caput Mundi stehen seit Jahrhunderten in enger spiritueller und kultureller Beziehung zueinander. So wird dies sicher eine schöne Gelegenheit für viele sein, die Ursprungsstätten und Zentren des Glaubens zu besuchen und sich mit Gläubigen aus der ganzen Welt auszutauschen“, so Erzbischof Lackner.