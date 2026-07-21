Lackner macht auf „Airzbischof“: Flug gesegnet

Feierlicher Moment am Flughafenvorfeld in Salzburg: Erzbischof Franz Lackner segnete die neue Direktverbindung nach Rom, die touristisch wichtig und auch Sitz des „Heiligen Stuhls“ ist.
Salzburgs Erzbischof Franz Lackner traf am Dienstag mit Flughafen-Chefin Bettina Ganghofer und einer Delegation, die kurz darauf Richtung „Ewige Stadt“ abhob, zusammen und segnete den Salzburg-Rom-Flug.
„Es ist eine erfreuliche Neuigkeit, dass es nunmehr eine direkte Flugverbindung zwischen Salzburg und der Ewigen Stadt gibt. Das Rom des Nordens, wie Salzburg ja auch genannt wird, und Roma Caput Mundi stehen seit Jahrhunderten in enger spiritueller und kultureller Beziehung zueinander. So wird dies sicher eine schöne Gelegenheit für viele sein, die Ursprungsstätten und Zentren des Glaubens zu besuchen und sich mit Gläubigen aus der ganzen Welt auszutauschen“, so Erzbischof Lackner.
Die Südtiroler Airline SkyAlps nahm im Juni die Verbindung auf und steuert Rom seither zweimal die Woche von Salzburg aus an. Gestärkt werden so Städtetourismus, Geschäftsverkehr und Pilgerreisen. Den Direktflug gibt es vorerst bis Oktober.
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