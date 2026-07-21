Bischofshofen-Theater geht in die Verlängerung

Eine Entscheidung gab es am Dienstag aber nicht. Diese soll „zeitnah“ – dabei könnte es sich auch um Wochen handeln – verkündet werden, hieß es. Damit steht nur fest, dass das Theater in die Verlängerung geht. Ein Theater, dass unter anderem dazu führt, dass weiterhin ungeklärt ist, was mit den Spielern passiert, die der BSK nicht ablösefrei ziehen lassen will.