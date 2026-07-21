4-Jähriger bei Unfall mit Drogenlenkerin verletzt

Fahrzeug überschlug sich

Das Auto der 23-jährigen Frau kam nach der Kollision etwa 20 Meter weiter auf dem Fahrstreifen zum Stillstand. Der Pkw der 38-Jährigen wurde durch den Aufprall in den Bankettbereich geschleudert, woraufhin sich dieser über die angrenzende Böschung überschlug und 30 Meter weiter in der Wiese zum Stillstand kam. Ein nachkommender Lkw-Lenker befreite die 23-Jährige aus dem Wrack. Die 38-jährige Lenkerin konnte sich und ihren Sohn selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien.