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Frontalkollision

4-Jähriger bei Unfall mit Drogenlenkerin verletzt

Oberösterreich
21.07.2026 17:33
Die 23-Jährige wurde mit dem Rettungsheli ins UKH Salzburg geflogen. (Symbolbild)
Die 23-Jährige wurde mit dem Rettungsheli ins UKH Salzburg geflogen. (Symbolbild)(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schwere Frontalkollision im oberösterreichischen Eggelsberg. Eine 23-jährige Einheimische und eine 38-Jährige waren aus unbekannter Ursache zusammengestoßen. Die beiden Frauen und der vierjährige Sohn der Älteren wurden verletzt. Die Jüngere wurde positiv auf Drogen getestet.

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Der schwere Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag im Gemeindegebiet von Eggelsberg. Die 38-jährige Autofahrerin aus Ostermiething fuhr mit ihrem Auto auf der L5014 von Geretsberg kommend in Richtung Guntershausen. Im Fahrzeug befand sich auf der Rückbank auch ihr vierjähriger Sohn. Zur selben Zeit lenkte die 23-jährige aus Eggelsberg ihren Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einem frontalen Zusammenstoß.

Fahrzeug überschlug sich
Das Auto der 23-jährigen Frau kam nach der Kollision etwa 20 Meter weiter auf dem Fahrstreifen zum Stillstand. Der Pkw der 38-Jährigen wurde durch den Aufprall in den Bankettbereich geschleudert, woraufhin sich dieser über die angrenzende Böschung überschlug und 30 Meter weiter in der Wiese zum Stillstand kam. Ein nachkommender Lkw-Lenker befreite die 23-Jährige aus dem Wrack. Die 38-jährige Lenkerin konnte sich und ihren Sohn selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien.

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Kokain und Psychopharmaka
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die 23-jährige Lenkerin mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Salzburg gebracht. Die 38-jährige Lenkerin wurde gemeinsam mit ihrem Sohn ins LKH Salzburg gebracht. Bei der 23-Jährigen konnte der Amtsarzt eine Beeinträchtigung durch Suchtgift – Kokain und Psychopharmaka – feststellen. Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen.

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