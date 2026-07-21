Grippe-Alarm! Unterhaus-Klub muss Testkick absagen

Das haben sich die Verantwortlichen sicherlich ganz anders vorgestellt! Mitten in der Vorbereitung muss ein Salzburger Unterhaus-Klub aus gesundheitlichen Gründen auf zahlreiche Spieler verzichten. Sogar ein Testspiel musste abgesagt werden.
„Mit Urlaubern und angeschlagenen Spielern hätten wir vielleicht spielen können“, seufzt Brambergs Sektionsleiter Martin Innerhofer. Der Salzburgligist hätte am Dienstag eigentlich beim Nordligisten FC Pinzgau antreten sollen. Aus dem „Mini-Derby“ zu Testzwecken wird nun aber doch nichts. „Die Sommergrippe hat bei uns ziemlich gewütet“, bestätigt Innerhofer. Ein Auftritt am Steinernen Meer sei damit unmöglich.
Nachbar Mühlbach springt für Bramberg ein
Die Saalfeldener reagierten umgehend und holten mit Mühlbach am Hochkönig (2. Landesliga Süd) einen Ersatzgegner an Bord. „Ich bin sehr zufrieden damit, dass sie einspringen. Für uns sind sie ebenfalls ein super Gegner“, sagt Pinzgau-Sportboss Tamas Tandari.
Am Freitag soll gegen Kufstein der Feinschliff erfolgen, um für den Nordliga-Auftakt am 31. Juli in Kuchl gerüstet zu sein.
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