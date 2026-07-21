Grippe-Alarm! Unterhaus-Klub muss Testkick absagen

„Mit Urlaubern und angeschlagenen Spielern hätten wir vielleicht spielen können“, seufzt Brambergs Sektionsleiter Martin Innerhofer. Der Salzburgligist hätte am Dienstag eigentlich beim Nordligisten FC Pinzgau antreten sollen. Aus dem „Mini-Derby“ zu Testzwecken wird nun aber doch nichts. „Die Sommergrippe hat bei uns ziemlich gewütet“, bestätigt Innerhofer. Ein Auftritt am Steinernen Meer sei damit unmöglich.