Sperre: „Wir wissen, dass wir nachbessern müssen“

Natürlich würden immer noch unerlaubt Autofahrer durch die Innenstadt fahren, weil es keine ständigen Kontrollen bei den Einfahrten gibt. „Ich würde mir auch wünschen, dass mehr kontrolliert wird“, so Schiester. „Aber am Ende hätten die Kontrollen nur Stau gebracht und den wollen wir ja verhindern“, sagt der Stadtchef, der davon ausgeht, dass die derzeitige Regelung zu 70 Prozent funktioniert. Verbesserungen seien vor allem bei der Beschilderung in den Stadteinfahrten notwendig.