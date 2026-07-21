„Bedarf bei Deponien muss geprüft werden!“

„Wer mit einer Deponie in seiner Gemeinde konfrontiert ist, muss doch das Recht haben, gehört zu werden“, kann Kaineder die Ablehnung durch ÖVP und FPÖ nicht nachvollziehen. Grünen-Nationalrat Ralph Schallmeiner will auf Bundesebene eine Bedarfsprüfung durchsetzen: „Neue Deponien sollen nur dann genehmigt werden, wenn es nachgewiesenen Bedarf dafür gibt. Das wäre in Weibern nicht der Fall. Laut oberösterreichischem Landesabfallwirtschaftsplan gibt es keinen Bedarf für neue Deponien. Es sind ausreichend Kapazitäten für Bodenaushub- und Baurestmassendeponien vorhanden.“