Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Proteste gegen Projekt

„Bedarf bei Deponien muss geprüft werden!“

Oberösterreich
21.07.2026 10:00
Seit mehr als zwei Jahren wird in Weibern über die Errichtung einer Deponie diskutiert.
Seit mehr als zwei Jahren wird in Weibern über die Errichtung einer Deponie diskutiert.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Braucht es in Weibern einen neuen Abladeplatz für Bauschutt? „Nein“, sagen die Grünen, die bei derartigen Projekten eine Bedarfserhebung und  mehr Mitsprachemöglichkeiten für Gemeinden fordern. Dafür müssten die Gesetze geändert werden. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Knapp zwei Jahre nach Bekanntwerden der Pläne für eine Baurestmassendeponie in Weibern brachte die Swietelsky AG nun einen UVP-Feststellungsantrag ein. In diesem Verfahren prüft die Behörde, ob das Projekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu unterziehen ist. Die Betreiber gehen davon nicht aus, da gesetzlich vorgeschriebene Werte nicht überschritten werden. Weil im Genehmigungsverfahren das Abfallwirtschaftsrecht angewendet wird, hat die Gemeinde auch fast kein Mitspracherecht – trotz der Sorgen im Ort vor einer steigenden Umweltverschmutzung, hoher Versiegelung und zusätzlichem Verkehr.

35 Lkw-Fahrten pro Tag
Laut Unterlagen ist eine Deponie mit einem Gesamtvolumen von 594.000 m³ geplant. Insgesamt erstreckt sich das Vorhaben auf rund 7,3 Hektar. Als Betriebszeiten werden Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr und Samstag von 7 bis 19 Uhr beantragt. Im Durchschnitt ist mit 35 Lkw-Fahrten pro Betriebstag zu rechnen.

Zitat Icon

Wir brauchen für Deponien klare Kriterien für die Standortwahl. Es sollen versiegelte oder vorbelastete Flächen genutzt werden. 

Ralph Schallmeiner, Grünen-Nationalrat

 Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) forderte deshalb eine Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes ein, durch die Bürger und Gemeinden mehr Mitspracherecht eingeräumt werden sollte. Im Landtag fand sein Antrag aber keine Mehrheit.

Lesen Sie auch:
Wollen Pläne stoppen
In Weibern wird gegen Baumüll-Deponie demonstriert
30.06.2024

„Wer mit einer Deponie in seiner Gemeinde konfrontiert ist, muss doch das Recht haben, gehört zu werden“, kann Kaineder die Ablehnung durch ÖVP und FPÖ nicht nachvollziehen. Grünen-Nationalrat Ralph Schallmeiner will auf Bundesebene eine Bedarfsprüfung durchsetzen: „Neue Deponien sollen nur dann genehmigt werden, wenn es nachgewiesenen Bedarf dafür gibt. Das wäre in Weibern nicht der Fall. Laut oberösterreichischem Landesabfallwirtschaftsplan gibt es keinen Bedarf für neue Deponien. Es sind ausreichend Kapazitäten für Bodenaushub- und Baurestmassendeponien vorhanden.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
21.07.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.295 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
144.029 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
134.040 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1855 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
1238 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
934 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Der Bierkonsum sinkt
„Kein Effekt“: WM war für Brauereien kein Sieg
Tragisches Unglück
Drittes Todesopfer nach schwerem Unfall auf A1
Proteste gegen Projekt
„Bedarf bei Deponien muss geprüft werden!“
Ohne Führerschein
Patscherter Pkw-Dieb baute betrunken einen Unfall
Tierhilfe vor dem Aus
Spenden nach Hilferuf: „Retten uns in den Herbst“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf