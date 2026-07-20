Zwei junge Hausbewohner bei Schuppenbrand verletzt

Beide Bewohner verletzt

Der Brand konnte von der Feuerwehr mit ca. 110 Mann unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden, sodass um ca. 20.10 Uhr „Brand Aus“ gegeben werden konnte. Die beiden Rumänen erlitten bei den Löschversuchen Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht.