Zwei junge Hausbewohner bei Schuppenbrand verletzt

Zwei junge Bewohner entdeckten am Sonntag im Schuppen unweit ihres Hauses in OÖ einen Brand. Ihre Löschversuche blieben aber vergeblich, 110 Kameraden waren nötig, um die Flammen einzudämmen. Die Flammen breiteten sich dennoch aus, und durch die starke Hitzeentwicklung entstand ein großer Schaden.
Aus bislang unbekannter Ursache brach am Sonntag gegen 17.40 Uhr in Pfaffstätt in einem Lagerschuppen neben einem Haus ein Brand aus. Zwei Bewohner des Hauses, ein 22-jähriger Rumäne und eine 21-jährige Rumänin, entdeckten das Feuer und versuchten den Brand zu bekämpfen.
Großer Schaden
Die Löschversuche blieben allerdings erfolglos und das Feuer breitete sich auf die direkt angrenzende Garage des Nachbarhauses sowie eine dritte direkt angrenzende Garage aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden ebenfalls die Fassaden von zwei Häusern erheblich beschädigt.
Beide Bewohner verletzt
Der Brand konnte von der Feuerwehr mit ca. 110 Mann unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden, sodass um ca. 20.10 Uhr „Brand Aus“ gegeben werden konnte. Die beiden Rumänen erlitten bei den Löschversuchen Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.