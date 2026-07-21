Spenden nach Hilferuf: „Retten uns in den Herbst“

Gabi Kaar (61) kümmert sich seit mittlerweile 14 Jahren mit ihrer Wildtierstation Aurachtal um verletzte oder verwaiste Tiere. Doch aufgrund der steigenden Kosten und der zeitgleich niedrigeren Spendenbereitschaft, drohte das Aus. Die „Krone“-Familie half bei der Fortführung.
Mit einem verzweifelten Hilferuf wandte sich Gabi Kaar vergangene Woche an die „Krone“. „Wenn sich nichts ändert, werden wir in den nächsten Wochen einen Aufnahmestopp verhängen müssen. Es zerreißt uns das Herz, überhaupt daran zu denken, Tiere abweisen zu müssen.“, schilderte die Tierfreundin damals. Mittlerweile hat sich die Lage durch die Spenden der großen „Krone“-Familie etwas entspannt.
Nur noch 42 Euro am Konto
„Ich hatte nur noch 42 Euro am Konto. Durch die Spenden konnte ich nun Aufzuchtsmilch um über 600 Euro kaufen, die ich dringend benötige. Ich habe auch am Wochenende zwei neue Falken aufnehmen können. Ohne die große Unterstützung aus der Bevölkerung wäre das nicht möglich gewesen. Wir retten uns damit in den Herbst“, ist Kaar mehr als dankbar.
Die Arbeit wird nicht weniger
Aber in den kommenden Wochen wird die Arbeit für die Tierschützerin nicht gerade weniger. „Im August beginnt die Zeit der Eichhörnchen- und Siebenschläferbabys. Ab Mitte des Monats kommen dann auch noch die Igel dazu“, weiß Kaar. In einem durchschnittlichen Herbst betreut die 61-Jährige 150 bis 200 Igel sowie jeweils 20 Eichhörnchen und Siebenschläfer: „Viele Leute haben gar nicht gewusst, dass es uns gibt. Andere dachten, dass wir sowieso staatliche Förderungen bekommen würden – was wir aber nicht tun.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.