Spenden nach Hilferuf: „Retten uns in den Herbst“

Die Arbeit wird nicht weniger

Aber in den kommenden Wochen wird die Arbeit für die Tierschützerin nicht gerade weniger. „Im August beginnt die Zeit der Eichhörnchen- und Siebenschläferbabys. Ab Mitte des Monats kommen dann auch noch die Igel dazu“, weiß Kaar. In einem durchschnittlichen Herbst betreut die 61-Jährige 150 bis 200 Igel sowie jeweils 20 Eichhörnchen und Siebenschläfer: „Viele Leute haben gar nicht gewusst, dass es uns gibt. Andere dachten, dass wir sowieso staatliche Förderungen bekommen würden – was wir aber nicht tun.“