Lackier-Betrieb hat sieben Millionen Euro Schulden

Betrieb soll schließen

Am Montag wurde über die Beta-Systeme GmbH daher ein Konkursverfahren beantragt. Laut AKV Europa liegen die Verbindlichkeiten bei 7,15 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Vermögenswerte mit einem geschätzten Wert von etwa 1,32 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind neun Dienstnehmer sowie 83 Gläubiger betroffen.