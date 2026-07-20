Lackier-Betrieb hat sieben Millionen Euro Schulden

Über das Vermögen der Welser Firma Beta-Systeme wurde die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Das Unternehmen plant, vertreibt und realisiert Lackieranlagen für Industrie- und Gewerbekunden. Der Schuldenstand beträgt mehr als sieben Millionen Euro.
Nach Angaben im Konkursantrag haben Forderungsausfälle von mehr als einer Million Euro sowie drohende Schadenersatzansprüche aus mehreren Großprojekten zu den finanziellen Belastungen geführt, wie der Gläubigerschutzverband AKV Europa berichtet. Deshalb habe sich das Unternehmen aus Wels überschuldet und sei zahlungsunfähig.
Betrieb soll schließen
Am Montag wurde über die Beta-Systeme GmbH daher ein Konkursverfahren beantragt. Laut AKV Europa liegen die Verbindlichkeiten bei 7,15 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Vermögenswerte mit einem geschätzten Wert von etwa 1,32 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind neun Dienstnehmer sowie 83 Gläubiger betroffen.
„Die Unternehmensleitung geht derzeit davon aus, dass eine Fortführung des Betriebes nicht möglich ist“, heißt es vom Gläubigerschutzverband. „Aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten sowie der hohen wirtschaftlichen Risiken bei der Fertigstellung laufender Projekte wurde die sofortige Schließung des Unternehmens in Aussicht gestellt.“
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