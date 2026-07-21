Diagnose „WM-Fieber“: Ärztin fechtet in Hongkong

Fechterin Luise Elmer schloss letzten Mittwoch ihr Medizinstudium ab, genau eine Woche später feiert sie bei der WM in Hongkong ihre Premiere! Die 26-Jährige aus St. Marien in Oberösterreich ist zwischen Skalpell und Säbel im Einsatz und erreichte gleich zwei Meilensteine in einer Woche!