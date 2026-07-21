Diagnose „WM-Fieber“: Ärztin fechtet in Hongkong

Luise Elmer (26) schloss erst letzte Woche ihr Medizinstudium ab und ist am Mittwoch in Hongkong bei der WM im Einsatz. Sollte dem Fecht-Ass nach ihrer EM-Überraschung ein weiteres Wunder gelingen, winken neben einer Menge Preisgeld auch die Olympischen Spiele 2028.
Fechterin Luise Elmer schloss letzten Mittwoch ihr Medizinstudium ab, genau eine Woche später feiert sie bei der WM in Hongkong ihre Premiere! Die 26-Jährige aus St. Marien in Oberösterreich ist zwischen Skalpell und Säbel im Einsatz und erreichte gleich zwei Meilensteine in einer Woche!
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