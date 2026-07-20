Frau (57) stürzt zehn Meter ab: „Bin so dankbar“

Mit Hand Gesicht geschützt

Als der Rettungshubschrauber bei der Unglücksstelle eintraf, begann die Bergung. „Die Einsatzkräfte haben mich eingepackt und an einem Seil befestigt. Dann sind wir runtergeflogen. Daran kann ich mich dann aber auch wieder nicht mehr so gut erinnern“, schildert Prunner weiter. Ein Moment blieb ihr dennoch im Gedächtnis: „Der Arzt hat mir beim Fliegen die Augen zugehalten, damit mir keine Steine ins Gesicht fallen.“ Ein kleiner Handgriff – und doch eine große Geste. Im UKH Salzburg ging es dann genauso hilfsbereit weiter – Gott sei Dank erlitt Prunner „nur“ Prellungen und eine Gehirnerschütterung. „Ich habe nach den Untersuchungen sofort etwas zu essen bekommen, obwohl es schon 15 Uhr war – das ist auch nicht selbstverständlich.“ Auch im Krankenhaus seien alle extrem freundlich zu der Patientin gewesen. Zum Schluss sagt sie: „Ich weiß leider nicht, wer die Menschen am Berg waren, würde mich aber freuen, wenn sie sich melden, damit ich mich persönlich bedanken kann.“