Autohändler muss zwei Jahre hinter Gitter

Geld ging ins Unternehmen

In mindestens elf Fällen habe der einschlägig vorbestrafte Unternehmer mit dem Geld Betriebsausgaben beglichen haben. Die Besitzer der Autos habe er mit gefälschten Zahlungsbestätigungen hingehalten, und gemeint, das Geld werde bald bei ihnen ankommen. Seine Verteidigerin betonte, er habe sich nie selbst bereichert – tatsächlich hatte er sich kaum mehr Gehalt ausgezahlt, wie auch die Staatsanwaltschaft bestätigte. Der Betrieb war schließlich im Herbst 2024 in die Insolvenz geschlittert.

Selbst angezeigt

Aufgekommen war der Fall, weil sich der Unternehmer selbst angezeigt hatte. Gegen Mittag fällte die Richterin ein Urteil: Zwei Jahre unbedingt. Erschwerend war die einschlägige Vorstrafe sowie die hohe Schadenssumme. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.