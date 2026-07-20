Immer wieder gibt es Tote auf der Horror-Strecke

Fünf Tote binnen 18 Monaten

„Auf der Strecke kracht es öfter. Erst 2025 hatten wir nur 300 Meter weiter einen tödlichen Unfall“, so Raschhofer – die Lenkerin hatte damals keine Chance gehabt, als sie mit ihrem Mini frontal gegen einen Lkw geprallt war. So gefährlich ist die Strecke, dass es einmal innerhalb von eineinhalb Jahren fünf Tote auf einem Abschnitt von drei Kilometern zu beklagen gab, dazu Dutzende Schwerverletzte.