Fahrerflüchtiger Lkw-Fahrer hatte 2,88 Promille

Der Grund für einen Sachschadenunfall in der Nacht auf Dienstag in Rohr im Kremstal war schnell geklärt. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus der Tschechei wurde aufgrund seiner äußerst auffälligen Fahrweise von der Polizei schnell gefunden. Ein Alkotest ergab ganze 2,88 Promille.
Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht kam es am Dienstag gegen 1 Uhr im Gemeindegebiet von Rohr im Kremstal. Im Zuge der Fahndung nach dem fahrerflüchtigen Lenker konnte der Lkw-Fahrer auf der B139 im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Krems auf Höhe einer Tankstelle wahrgenommen werden.
Geh- und Radweg mit Lkw blockiert
Der 25-Jährige aus Tschechien zeigte ein äußerst auffälliges Fahrverhalten und war nicht in der Lage sein Gefährt ordnungsgemäß bei der Tankstelle abzustellen. Der Lenker ließ den Lkw mitten auf der Zufahrtsstraße der Tankstelle stehen, sodass das Ende noch auf die Bundesstraße ragte und Geh- und Radweg blockierte.
Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Der Führerschein wurde dem Lenker vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben.
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