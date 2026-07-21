Fahrerflüchtiger Lkw-Fahrer hatte 2,88 Promille

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht kam es am Dienstag gegen 1 Uhr im Gemeindegebiet von Rohr im Kremstal. Im Zuge der Fahndung nach dem fahrerflüchtigen Lenker konnte der Lkw-Fahrer auf der B139 im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Krems auf Höhe einer Tankstelle wahrgenommen werden.