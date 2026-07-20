KTM Fahrrad neuerlich mit Rückgang beim Umsatz

Heimische Produktion als Qualitätsmerkmal

KTM Fahrrad jedenfalls will auch künftig auf die Produktion in Österreich als Qualitätsmerkmal setzen. Zudem soll im E-Bike-Segment jedes Jahr mindestens ein Viertel des Umsatzes mit Modellen erzielt werden, die es ein Jahr zuvor noch nicht gab. Speziell im High-End-E-Bike-Segment wolle man sich durch Innovationen im Rahmenbereich differenzieren. Für das laufende Wirtschaftsjahr rechnet das Unternehmen jedoch bei einer gleichbleibenden Gewinn-Marge mit einem leichten Umsatzrückgang und einem geringeren Jahresüberschuss.