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Um ein knappes Fünftel

KTM Fahrrad neuerlich mit Rückgang beim Umsatz

Oberösterreich
20.07.2026 14:45
Der Fahrradhersteller legte die Geschäftszahlen vor.
Der Fahrradhersteller legte die Geschäftszahlen vor.(Bild: KTM Fahrrad GmbH)
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Von Krone Oberösterreich

Die KTM Fahrrad GmbH aus dem Innviertel – nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Motorradhersteller – hat im Wirtschaftsjahr 2024/25 einen Umsatzrückgang um knapp 18 Prozent auf 384 Millionen Euro hinnehmen müssen. Allerdings steigerte das Unternehmen den Überschuss um 6,1 Millionen Euro (+16,5 Prozent) auf 43,1 Millionen Euro.

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Wobei der Umsatz hauptsächlich auf einen langfristig bestehenden Auftragsbestand zurückzuführen war, geht aus dem Konzernlagebericht hervor. Allerdings steigerte KTM Fahrrad auch die Produktion um 64 Prozent auf 116.457 Stück.  Das Unternehmen verwies auf die ungünstige Marktstimmung und Marktsituation. Das enorme Überangebot von Fahrrädern und eBikes führe zu Rabattschlachten und damit zu hohen Umsatz- und auch Rendite-Einbußen.

Verwechslungsgefahr mit Motorradhersteller
Der Fahrradhersteller mit Sitz im oberösterreichischen Mattighofen kämpfte lange mit der Verwechslungsgefahr mit dem im Vorjahr kriselnden Motorradhersteller KTM, der ebenfalls in Mattighofen ansässig ist. Die beiden Unternehmen haben zwar eine gemeinsame Geschichte, doch seit 1992 ist die Fahrrad GmbH eine eigenständige Firma und hat nichts mehr mit dem Motorradhersteller zu tun.

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Heimische Produktion als Qualitätsmerkmal
KTM Fahrrad jedenfalls will auch künftig auf die Produktion in Österreich als Qualitätsmerkmal setzen. Zudem soll im E-Bike-Segment jedes Jahr mindestens ein Viertel des Umsatzes mit Modellen erzielt werden, die es ein Jahr zuvor noch nicht gab. Speziell im High-End-E-Bike-Segment wolle man sich durch Innovationen im Rahmenbereich differenzieren.  Für das laufende Wirtschaftsjahr rechnet das Unternehmen jedoch bei einer gleichbleibenden Gewinn-Marge mit einem leichten Umsatzrückgang und einem geringeren Jahresüberschuss.

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