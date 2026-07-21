Pkw nach Unfall mit Lkw in ein Feld geschleudert

Alkotest bei Lkw-Lenker positiv

Der Transporter des 41-Jährigen wurde um 180 Grad gedreht und kam auf der Kreuzung zum Stehen. Beide Lenker wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die beiden Verletzten ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Der Alkotest ergab bei dem 41-jährigen einen Wert von 0,7 Promille.