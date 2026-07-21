Pkw nach Unfall mit Lkw in ein Feld geschleudert

Ordentlich gekracht hat es am Montagabend in Laakirchen (OÖ) zwischen einem einheimischen Lkw-Fahrer und dem Lenker eines Pkw. Dabei wurde der Wagen des 22-Jährigen in ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Lenker wurden verletzt in ein Spital gebracht.
Am Montag gegen 18.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten im Gemeindegebiet von Laakirchen. Ein 41-jähriger Lkw-Lenker aus Laakirchen fuhr mit seinem Transporter auf einer Gemeindestraße von Matzing kommend in Richtung Laakirchen.
Bei der dortigen Kreuzung kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision mit einem Pkw-Lenker. Der Wagen des 22-jährigen Autofahrers aus Roitham wurde durch die Wucht in das nahegelegene Feld geschleudert.
Alkotest bei Lkw-Lenker positiv
Der Transporter des 41-Jährigen wurde um 180 Grad gedreht und kam auf der Kreuzung zum Stehen. Beide Lenker wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die beiden Verletzten ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Der Alkotest ergab bei dem 41-jährigen einen Wert von 0,7 Promille.
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