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Potscherter Pkw-Dieb baute betrunken einen Unfall

Oberösterreich
21.07.2026 09:30
(Bild: sos)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein potscherter Pkw-Dieb machte es diesmal den Beamten ganz einfach. Denn nur kurz nachdem ein 23-jähriger Linz in Hörsching ein Auto gestohlen haben soll, baute er damit einen Unfall. Der Rumäne war dabei nicht nur betrunken, sondern stand auch noch dazu unter Drogen.

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Zwei Polizeistreifen wurden am Montag kurz nach 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B1 in Fahrtrichtung Marchtrenk beordert. Beim Eintreffen konnten die Beamten ein Fahrzeug, das zuvor von der Fahrbahn abgekommen war und anschließend mit einer Verkehrsleiteinrichtung touchierte, wahrnehmen. Der Lenker, ein 23-jähriger Rumäne aus Linz war am Fahrbahnrand und zeigte sich während der Unfallaufnahme aufbrausend und weinerlich zugleich.

Als fahruntauglich beurteilt
Ein Alkomattest erbrachte einen Wert von 1,2 Promille. Nach der Versorgung der leichten Verletzungen im Klinikum Wels-Grieskirchen und einem positiven Urintest auf Suchtgift wurde er bei einer klinischen Untersuchung als fahruntauglich beurteilt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein konnte nicht abgenommen werden, da der Lenker keine Lenkberechtigung besitzt. Der 23-Jährige dürfte das Unfallauto zuvor in Hörsching gestohlen haben. Die Ermittlungen dazu laufen.

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