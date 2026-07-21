Potscherter Pkw-Dieb baute betrunken einen Unfall

Zwei Polizeistreifen wurden am Montag kurz nach 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B1 in Fahrtrichtung Marchtrenk beordert. Beim Eintreffen konnten die Beamten ein Fahrzeug, das zuvor von der Fahrbahn abgekommen war und anschließend mit einer Verkehrsleiteinrichtung touchierte, wahrnehmen. Der Lenker, ein 23-jähriger Rumäne aus Linz war am Fahrbahnrand und zeigte sich während der Unfallaufnahme aufbrausend und weinerlich zugleich.