„Auch ich wurde einmal sogar schon gewürgt!“

Ladendiebstähle gehören längst zum Alltag

Solche Vorfälle seien längst keine Ausnahme mehr. Es ist nur eine weitere Facette jener Zustände, über welche die „Krone“ bereits berichtete: Umkleidekabinen werden als Toilette missbraucht, vor dem Geschäft wird getrunken und gepöbelt, Ladendiebstähle gehören längst zum Alltag. Die Konsequenz: KiK beschäftigt mittlerweile einen eigenen Sicherheitsdienst. „Ohne Security würde es gar nicht mehr funktionieren“, sagt Geringer offen.