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Romantik in Monaco

Charlène überrascht mit innigem Tanz mit Albert

Royals
20.07.2026 11:04
Fürstin Charlène und Fürst Albert II. genießen einen romantischen Tanz. In ihrer eleganten ...
Fürstin Charlène und Fürst Albert II. genießen einen romantischen Tanz. In ihrer eleganten Elie-Saab-Robe wird die Fürstin einmal mehr zum strahlenden Mittelpunkt des Gala-Abends.(Bild: Krone-Collage/© Michael Alesi / Palais princier)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Ein seltener Moment voller Nähe: Beim Rotkreuz-Ball tanzten Charlène und Albert verliebt über das Parkett. Die Fürstin begeisterte dabei nicht nur mit ihrer Elie-Saab-Robe, sondern auch mit zärtlichen Blicken für ihren Ehemann.

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So romantisch zeigt sich das Fürstenpaar nur selten. Das Fürstenhaus von Monaco hat emotionale Bilder veröffentlicht, die Fürstin Charlène und Fürst Albert II. beim gemeinsamen Tanz beim traditionellen Rotkreuz-Ball zeigen, der in Monaco seit 1948 alljährlich als eines der größten gesellschaftlichen Ereignisse gilt.

Die eleganten Aufnahmen begeistern Royal-Fans weltweit – und einmal mehr sorgt Charlènes spektakulärer Look für Gesprächsstoff.

Das Fürstenhaus veröffentlichte nach dem Ball die Bilder in den sozialen Medien – wir haben den Post hier eingebunden, sodass Sie durch alle Bilder sliden können: 

Fürstin begeistert in Haute-Couture-Robe
Fürstin Charlène setzt bei ihren glamourösen Auftritten seit Jahren auf die Kreationen des libanesischen Star-Designers Elie Saab. Auch diesmal begeistert sie in einer eleganten Haute-Couture-Robe, die mit fließenden Stoffen, funkelnden Details und einer zeitlosen Silhouette perfekt zur festlichen Atmosphäre passt.

Die veröffentlichten Fotos zeigen das Paar vertraut und harmonisch auf der Tanzfläche. Während Fürst Albert im klassischen Smoking Eleganz ausstrahlt, wird Charlène mit ihrer edlen Robe zum strahlenden Mittelpunkt des Abends. Gemeinsam eröffnen sie den Ball und sorgen mit ihrem Auftritt für einen der emotionalsten Momente der Gala.

Eleganter Auftritt in Monaco: Fürst Albert II., Fürstin Charlène, Camille Gottlieb und ...
Eleganter Auftritt in Monaco: Fürst Albert II., Fürstin Charlène, Camille Gottlieb und SBM-Präsident Stéphane Valeri beim traditionsreichen Rotkreuz-Ball.(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Ob fließende Seide, dezenter Glimmer oder majestätische Schleppen – die Abendkleider des ...
Ob fließende Seide, dezenter Glimmer oder majestätische Schleppen – die Abendkleider des libanesischen Designers scheinen wie gemacht für die Fürstin.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Stilvoll, harmonisch und im Zeichen der Romantik
Gerade bei den traditionsreichen Veranstaltungen des Fürstenhauses, darunter die berühmte Rotkreuz-Gala, gehören der Eröffnungstanz und die stilvollen Auftritte des Paares zu den Höhepunkten des Abends. Die neuen Bilder unterstreichen einmal mehr die enge Verbundenheit des Fürstenpaares und zeigen Charlène von einer besonders gelösten und strahlenden Seite.

Mit ihren eleganten Looks von Elie Saab setzt die Fürstin regelmäßig modische Akzente. Die aufwendig gefertigten Couture-Kleider verbinden royale Eleganz mit modernem Glamour und verleihen ihren Auftritten eine besondere Ausstrahlung. Kein Wunder, dass Charlènes Modewahl bei jedem Gala-Abend ebenso viel Aufmerksamkeit erhält wie die Veranstaltung selbst.

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Die aktuellen Aufnahmen zählen zu den persönlichsten Bildern, die das Fürstenhaus seit Langem veröffentlicht hat. Sie zeigen nicht nur einen glanzvollen Gala-Abend, sondern auch ein Fürstenpaar, das den Moment sichtbar genießt – stilvoll, harmonisch und ganz im Zeichen der Romantik.

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