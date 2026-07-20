Charlène überrascht mit innigem Tanz mit Albert

Stilvoll, harmonisch und im Zeichen der Romantik

Gerade bei den traditionsreichen Veranstaltungen des Fürstenhauses, darunter die berühmte Rotkreuz-Gala, gehören der Eröffnungstanz und die stilvollen Auftritte des Paares zu den Höhepunkten des Abends. Die neuen Bilder unterstreichen einmal mehr die enge Verbundenheit des Fürstenpaares und zeigen Charlène von einer besonders gelösten und strahlenden Seite.