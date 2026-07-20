Spanische Königsfamilie feiert Spaniens WM-Sieg

Schon während des Spiels fieberten Felipe, Letizia, Leonor und Sofía sichtbar mit. Nach dem Abpfiff gab es kein Halten mehr. Die Royals stürmten zu den Spielern, gratulierten den frisch gebackenen Weltmeistern und feierten Arm in Arm mit den Helden des Abends. Besonders König Felipe strahlte über das ganze Gesicht, als er später sogar selbst den WM-Pokal in den Händen halten durfte.