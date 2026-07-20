Spanische Königsfamilie feiert Spaniens WM-Sieg

Was für eine Nacht für Spanien und was für emotionale Bilder aus New York! Nach dem historischen WM-Sieg von La Roja kannte auch bei den spanischen Royals niemand mehr Zurückhaltung. König Felipe VI., Königin Letizia, Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofía feierten den Titelgewinn ausgelassen mit der Mannschaft auf dem Rasen.
Spanien hat es geschafft: Mit einem 1:0-Sieg gegen Argentinien krönte sich die Nationalelf zum zweiten Mal nach 2010 zum Fußball-Weltmeister. Im MetLife Stadium vor den Toren von New York hielt es Zehntausende Fans nicht mehr auf ihren Sitzen. Ganz vorne mit dabei: die spanische Königsfamilie.
Schon während des Spiels fieberten Felipe, Letizia, Leonor und Sofía sichtbar mit. Nach dem Abpfiff gab es kein Halten mehr. Die Royals stürmten zu den Spielern, gratulierten den frisch gebackenen Weltmeistern und feierten Arm in Arm mit den Helden des Abends. Besonders König Felipe strahlte über das ganze Gesicht, als er später sogar selbst den WM-Pokal in den Händen halten durfte.
Von der Panzerglas-Panne zum Familien-Jubel
Dabei hatte der Abend für die Familie noch mit einer kuriosen Szene begonnen, die inzwischen weltweit für Gesprächsstoff sorgt.
Kurz vor dem Anpfiff entstand ein Foto, das inzwischen viral geht: Königin Letizia steht hinter einer dicken Panzerglasscheibe in der streng gesicherten VIP-Loge, breitet ratlos die Arme aus und gestikuliert zu ihren Töchtern, die wenige Meter entfernt auf den benachbarten Tribünenplätzen sitzen.
Der Grund für die ungewöhnliche Familien-Trennung: die strengen Sicherheitsvorgaben der US-Behörden. Während König Felipe als amtierendes Staatsoberhaupt Zugang zur besonders geschützten Präsidenten-Loge erhielt, mussten Kronprinzessin Leonor und ihre Schwester Sofía außerhalb des innersten Sicherheitsbereichs Platz nehmen.
Royal-Fans rätselten sofort über die ungewöhnliche Sitzordnung. Viele stellten sich dieselbe Frage: Wäre sogar ein britischer Thronfolger von den amerikanischen Sicherheitsregeln auf die Zuschauerplätze verbannt worden?
Nach dem Schlusspfiff war alles vergessen
Spätestens mit dem entscheidenden Siegtreffer waren die kuriosen Szenen jedoch Nebensache. Nach dem Schlusspfiff war die Familie wieder vereint und feierte gemeinsam mit den Spielern auf dem Rasen.
Besonders die Bilder von Letizia, wie sie ihre Töchter umarmt und gemeinsam mit Felipe jubelt, begeistern Royal-Fans. Die Freude über den WM-Titel war der Familie deutlich anzusehen.
Auch das spanische Königshaus meldete sich anschließend auf Instagram zu Wort: „Weltmeister! Herzlichen Glückwunsch.“ In der Botschaft lobte die Königsfamilie den Einsatz, die Ausdauer und den Teamgeist der Mannschaft und gratulierte Spielern, Trainerstab und Fans zum historischen Triumph.
So bleibt diese WM-Nacht doppelt in Erinnerung: wegen Spaniens Titelgewinns und wegen eines kuriosen Panzerglas-Moments, der am Ende doch noch ein Happy End bekam.
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